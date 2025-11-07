Genoa-Fiorentina sarà arbitrata da Guida: con lui i Viola hanno parità di vittorie e di sconfitte
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A. Di seguito i dettagli relativi a Genoa-Fiorentina, incontro in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00:Arbitr...
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A. Di seguito i dettagli relativi a Genoa-Fiorentina, incontro in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00:
Arbitro: MARCO GUIDA (sez. Torre Annunziata),Assistenti: Meli-Zingarelli, IV: Feliciani, VAR: Gariglio, AVAR: Serra.
L’arbitro Guida vanta una lunga esperienza in Serie A, con 211 partite dirette all’attivo. Il suo bilancio complessivo registra 84 vittorie per le squadre di casa, 62 pareggi e 65 successi per le formazioni in trasferta, con 78 rigori concessi e 55 espulsioni comminate.
Per quanto riguarda i precedenti con la Fiorentina, Guida ha arbitrato i viola in 24 occasioni, con un bilancio equilibrato di 9 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, una delle quali in Coppa Italia.
L’ultima gara della Fiorentina diretta da Guida risale al 26 febbraio 2024, quando i viola si imposero 2-1 sulla Lazio al “Franchi”.