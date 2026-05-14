Genoa, Colombo: "Nelle giovanili mi paragonavano a Batistuta, ma il mio modello era Ibrahimović"

L’attaccante rossoblù ha ripercorso la sfida contro la Fiorentina, parlando anche dei suoi modelli calcistici

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Colombo ha parlato del suo rapporto con il Genoa e delle sfide disputate in stagione contro la Fiorentina.

“Non ero mai rimasto più di un anno nello stesso club”, ha raccontato l’attaccante. “Qui invece sento qualcosa di diverso, quasi come fosse casa. Per la storia della società, per la passione dei tifosi e per quello che rappresenta questa piazza”. Colombo è tornato anche sulla gara di Marassi, chiusa sul 2-2: “All’andata dovevamo reagire a un momento difficile, mentre questa volta abbiamo gettato le basi per il futuro. Quella partita fu incredibile: prima il rigore procurato, poi quello sbagliato contro David de Gea e infine il gol segnato da terra in acrobazia”.

L’attaccante ha poi parlato dell’impatto avuto da Daniele De Rossi: “Quando le cose non funzionano si prova a cambiare qualcosa. Il mister ci ha aiutato tantissimo sia dal punto di vista mentale che tattico, anche se pure noi giocatori ci siamo presi le nostre responsabilità”.

Infine, Colombo ha ricordato un curioso paragone nato ai tempi delle giovanili: “Mi paragonavano a Batistuta perché avevo i capelli lunghi e tiravo forte già da piccolo. Ma il mio vero idolo è sempre stato Ibrahimović”.