Gazzetta: “Valverde è un pallino di Paratici. Iraola piace ma diversi club su di lui. Farioli? Difficile l’addio al Porto”
Le attenzioni della dirigenza gigliata sono rivolte in particolare in Premier League
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2026 09:17
Le attenzioni della dirigenza sono rivolte anche all'estero, in particolare alla Premier League. In Inghilterra il ds Paratici apprezza Iraola che a giugno lascerà il Bournemouth come comunicato dal club stesso, ma che ha diversi estimatori.
Un altro profilo che piace è quello di Francesco Farioli che difficilmente lascerà il Porto. Tra i suoi pallini c'è un altro spagnolo, Ernesto Valverde, ex Barcellona e ora all’Athletic, pure lui in scadenza il prossimo giugno. Tutti con un'esperienza internazionale, ma non in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.