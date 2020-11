Gazzetta, su Iachini anche Commisso adesso ha capito. Tutti i nomi per sostituirlo da Sarri a D’Aversa fino a…

I collaboratori di Rocco Commisso stanno valutando tutte le opzioni. Trovare un traghettatore per otto mesi o cercare la figura alla quale affidare con anticipo il percorso di rilancio futuro? In questo senso è probabile che la Fiorentina cercherà di capire se Sarri potrebbe essere interessato a entrare in corsa. Ipotesi difficile, quasi impossibile visto che ancora il tecnico di Figline deve liberarsi dalla Juve. Lo scenario, insomma, è complicato. In pista restano D’Aversa, Prandelli e Mazzarri, qualche ipotesi straniera. Di sicuro non la promozione di Aquilani, mai ipotizzata visto che non si tratta di gestire un finale di torneo ma quasi tutta una stagione. Piaceva Semplici che però per qualche giorno è bloccato da un altro club. Insomma, si naviga a vista.

Nel frattempo la Fiorentina cercherà di aiutare uno Iachini andato in completa confusione. Le ultime scelte del tecnico sono incomprensibili. Cinque errori sono da matita rossa: Callejon non è un nuovo Mertens e giocando da prima punta non solo penalizza la squadra ma ritarda l’approdo alla condizione fisica migliore. L’intestardirsi nel proporre lo spagnolo all’attacco ricorda un tentativo simile, altrettanto fallimentare, effettuato con Chiesa. Anche con Federico il tecnico viola si era avventurato in un paragone improponibile: Chiesa come Dybala. Amrabat regista non funziona. A furia di utilizzarlo in un ruolo sbagliato la Fiorentina lo ha mandato in confusione.