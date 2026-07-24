Gazzetta: “Se Kean va via, Fiorentina su Dovbyk, con la Roma si può chiudere per meno di 20 milioni”
La Fiorentina ha già individuato un sostituto
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2026 09:21
Nel caso in cui Kean dovesse salutare, la Fiorentina avrebbe già individuato un possibile sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Artem Dovbyk, destinato a lasciare la Roma. L'operazione potrebbe chiudersi per meno di 20 milioni di euro, a titolo definitivo, nonostante il club giallorosso dovrebbe registrare una lieve minusvalenza.
Sul fronte ingaggio, il centravanti ucraino percepisce circa 3,5 milioni di euro a stagione, cifra inferiore ai 4,5 milioni guadagnati da Kean. Dovbyk, inoltre, non beneficia delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.