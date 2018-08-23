Gazzetta: Pjaca e Mirallas non ce la fanno col Chievo. Le loro condizioni...

La Gazzetta dello Sport svrive chr Pjaca e Mirallas non partiranno titolari domenica contro il Chievo.anche ieri contro l’Arezzo i due nuovi acquisti sono rimasti in tribuna a causa di affaticamenti m...

La Gazzetta dello Sport svrive chr Pjaca e Mirallas non partiranno titolari domenica contro il Chievo.anche ieri contro l’Arezzo i due nuovi acquisti sono rimasti in tribuna a causa di affaticamenti muscolari. Niente di allarmante ma Pioli, dopo essersi confrontato con lo staff medico, ha preferito non correre inutili rischi. I due giocatori hanno pagato carichi di lavoro ai quali non erano abituati.