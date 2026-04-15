Gazzetta: “Pessimismo su Kean, out anche Parisi. Al posto di Dodò, ci sarà Comuzzo”
Vanoli per domani non recupera nessuno dei calciatori infortunati
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2026 09:26
Tuttavia, nessuno dei giocatori infortunati riesce a recuperare: c’è pessimismo su Kean per il solito problema alla caviglia. Out anche Parisi per un edema osseo al piede e sulla destra alta dovrebbe fare gli straordinari Harrison. Assente anche Dodò per squalifica, al suo posto potrebbe subentrare Comuzzo date le condizioni non ottimali di Fortini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.