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Gazzetta: “Pessimismo su Kean, out anche Parisi. Al posto di Dodò, ci sarà Comuzzo”

Vanoli per domani non recupera nessuno dei calciatori infortunati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2026 09:26
Gazzetta: “Pessimismo su Kean, out anche Parisi. Al posto di Dodò, ci sarà Comuzzo” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Tuttavia, nessuno dei giocatori infortunati riesce a recuperare: c’è pessimismo su Kean per il solito problema alla caviglia. Out anche Parisi per un edema osseo al piede e sulla destra alta dovrebbe fare gli straordinari Harrison. Assente anche Dodò per squalifica, al suo posto potrebbe subentrare Comuzzo date le condizioni non ottimali di Fortini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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