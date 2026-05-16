Gazzetta: "Per l'attacco della Fiorentina spunta Konate del Salisburgo. Torna di moda anche Lucca"

Per l'attacco della Fiorentina spunta il nome di Konate e torna di moda anche il nome di Lucca dopo la stagione negativa

Un attacco da ripensare e un lavoro costante per costruire la rosa della prossima stagione. È vero che è presto perché ci sono ancora due giornate di campionato al termine (domani la Juve a Torino e chiusura in casa contro l’Atalanta) e che sarà necessario capire chi siederà in panchina il prossimo anno, ma è anche vero che il mercato non si ferma mai e che diversi giocatori possono finire sotto i riflettori. Attaccanti Prima di tutto saranno messi sotto la lente di ingrandimento i destini di Kean, Piccoli e Gudmundsson per poi proiettarsi verso il futuro. Per numeri e andamento dell’annata che sta per concludersi, tutti sono in bilico (16 reti in tre in Serie A) e con il destino tutto da scrivere la prossima estate. La certezza è la grande voglia del direttore sportivo Fabio Paratici, insieme al resto della dirigenza e alla proprietà, di costruire una Fiorentina forte e ambiziosa che possa riscattare questa difficile stagione.

Sguardo al futuro Un profilo che potrebbe finire sotto i riflettori è quello di Karim Konaté, classe 2004 del Salisburgo e della Nazionale ivoriana. Sia nel 2023 che nel 2024 era finito nel mirino dell’Inter come prospetto di grande interesse, essendo uno dei migliori giovani talenti in circolazione in Europa. Forte di testa, rapido e con tecnica, allora aveva stregato il calcio internazionale e la cifra per aggiudicarselo si aggirava sui 25 milioni di euro. Ora, dopo un infortunio al legamento crociato, il prezzo potrebbe essersi ridotto sui 15 milioni. Uno stop da cui fra l’altro l’attaccante si è ripreso al meglio con una seconda parte di stagione al Salisburgo ad alti livelli e numeri davvero importanti: sette gol in 15 presenze da 901 minuti in campionato. A questo si aggiungono quattro presenze in Europa League.

L’ivoriano va in scadenza nel giugno 2028 e le sue qualità sono fuori discussione, con l’unica incognita che può legarsi al fatto di non aver mai giocato in Serie A. Problema che non avrebbe un altro nome tornato di moda, Lorenzo Lucca, ora al Nottingham Forest, in prestito dal Napoli. La differenza fra i due è che l’ivoriano arriva da una seconda parte di stagione positiva, mentre l’italiano quest’anno ha faticato sia nel nostro campionato che in Premier .

Il presente Intanto domani a Torino Piccoli e Gudmundsson cercheranno di tornare al gol che manca alla squadra da tre giornate (a secco contro Sassuolo, Roma e Genoa) e a loro due in particolare dal 16 marzo contro la Cremonese. Ci proveranno allo Stadium con la Juventus, mentre per Kean serve ancora pazienza e al massimo verrà convocato da Vanoli perché non si è mai allenato in gruppo per il problema alla tibia che gli ha fatto saltare le ultime cinque giornate e non scende in campo dal 4 aprile contro il Verona, con l’ultima rete che risale a metà febbraio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport