Gazzetta: “Ounahi il preferito di Grosso ma operazione difficile per la Fiorentina. C’è clausola da 25 milioni”

La Fiorentina lo segue ma non lo considera una priorità

La priorità è rappresentata dagli esterni, alti e bassi, ma servirà anche un centrocampista per completare un reparto dove Fagioli e Ndour sono considerati intoccabili. Il preferito di Grosso è Azzedine Ounahi, marocchino del Girona protagonista al Mondiale 2026, visionato e promosso dagli osservatori viola ben prima della ribalta negli Usa.

Il giocatore ha una clausola rescissoria di 25 milioni e non è un'operazione semplicissima, la Fiorentina lo segue ma non lo considera una priorità così come Christ Inao Oulai del Trabzonspor, anche lui in vetrina al Mondiale americano: alla Viola piace ma non risultano offerte come riportato dai media turchi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.