Gazzetta: “Lavoro positivo di Vanoli. Ma Paratici pensa a De Rossi o Iraola per sostituirlo”

Paratici già si sta guardando attorno

Già circolano nomi per la panchina con Vanoli che ha un contratto in scadenza a giugno e che in sei partite si giocherà la sua permanenza. La società valuta positivamente il lavoro svolto da Vanoli, ma Paratici sti sta guardando attorno: tra i vari nomi spiccano quelli di De Rossi, ora al Genoa, e dello spagnolo Andoni Iraola a scadenza con il Bournemouth. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.