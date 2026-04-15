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Gazzetta: “Lavoro positivo di Vanoli. Ma Paratici pensa a De Rossi o Iraola per sostituirlo”

Paratici già si sta guardando attorno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2026 09:19
Gazzetta: “Lavoro positivo di Vanoli. Ma Paratici pensa a De Rossi o Iraola per sostituirlo” -
Rassegna Stampa
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Già circolano nomi per la panchina con Vanoli che ha un contratto in scadenza a giugno e che in sei partite si giocherà la sua permanenza. La società valuta positivamente il lavoro svolto da Vanoli, ma Paratici sti sta guardando attorno: tra i vari nomi spiccano quelli di De Rossi, ora al Genoa, e dello spagnolo Andoni Iraola a scadenza con il Bournemouth. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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