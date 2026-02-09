Gazzetta: "La Fiorentina si sabota da sola: senza blackout sarebbe a 40 punti e in corsa Europa"

Soffrire e dover combattere anche quando la gara sembra sotto controllo: è questo, finora, il copione che accompagna la Fiorentina in stagione. I viola hanno già lasciato per strada punti pesanti cont...

Soffrire e dover combattere anche quando la gara sembra sotto controllo: è questo, finora, il copione che accompagna la Fiorentina in stagione. I viola hanno già lasciato per strada punti pesanti contro otto avversarie – Torino, Milan, Lazio, Sassuolo, Genoa, Roma, Como e Cagliari – in incontri in cui la squadra, prima guidata da Pioli e poi da Vanoli, era riuscita a passare in vantaggio senza però riuscire a difendere il risultato fino al triplice fischio. Blackout ripetuti che sono costati carissimi: senza quei passaggi a vuoto, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe a quota 40 punti, pienamente in corsa per l’Europa. La realtà, invece, racconta di una squadra invischiata nelle zone basse della classifica.