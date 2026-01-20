Gazzetta: “La Fiorentina piomba su Kjaergaard del Salisburgo. Duello con il Bologna”

Nel frattempo, per l’uscita di Sulemana si valutano Acuna e Amorim, ma potrebbe esserci un altro “derby” Fiorentina-Bologna col norvegese Kjaergaard, 2003, Salisburgo che è anche nel mirino del Galatasaray. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
20 Gennaio · 09:41
