Gazzetta: “Fiorentina, cambia l’atteggiamento: qualità replicabile in Polonia, morale in crescita”

Fino a questo momento la Fiorentina si era concentrata soprattutto sulla lotta per non retrocedere, senza riuscire a valorizzare appieno la qualità della rosa. Nella sfida contro la Cremonese, però, sono emersi sia il talento che il coraggio: più che moduli o uomini, è cambiato l’atteggiamento.

La squadra viola ha osato di più ed è stata premiata: costruzione dal basso con passaggi interni in diagonale, verticalizzazioni rapide e combinazioni nello stretto giocate con qualità tecnica. Un tipo di gioco che potrebbe rivelarsi efficace anche contro il Raków, formazione con caratteristiche simili ai grigiorossi, come difesa a tre e blocco basso.

La salvezza resta ancora da conquistare, ma dopo l’ultima vittoria il morale è in crescita. Nel girone di ritorno la Fiorentina ha raccolto 15 punti, gli stessi di Lazio, Roma, Sassuolo e Parma. A questo si aggiunge anche la rinascita di diversi singoli, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.