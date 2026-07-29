Gazzetta dello Sport: "Lang sempre più dentro al progetto del nuovo Napoli. Si allontana la Fiorentina"
L'olandese è uno dei nomi che circolano nel mondo viola come ala, ma l'ex Psv sembra aver convinto Max Allegri.
Si allontana uno dei tanti nomi sulla lista di Paratici per l'attacco: sembra infatti che Noa Lang abbia convinto Max Allegri.
Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'olandese, arrivato lo scorso anno in Campania, gode della momentanea stima da parte del tecnico ex Milan e Juve: l'allenatore, al momento, lo vuole tenere nel suo ipotetico 4-3-3, potrebbe essere un'arma importante nel corso di una stagione che richiederà tanto dispendi energetico e fisico vista la mole di partite che si giocheranno.
Se le cose non dovessero cambiare dunque, l'ex Psv si allontanerebbe dai sogni della Fiorentina, che comunque sta sondando e trattando altri nomi in quella zona di campo.