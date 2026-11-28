Probabile Gazzetta conferma: "I centrali di ruolo sono Dragusin e Ranieri. In caso di necessità si adatta Valdepenas"

A Udine le scelte al centro sono obbligate. Dragusin farà coppia con Ranieri e sulla destra ci sarà ancora Jiménez, sempre titolare con Vanoli

I 28 gol subiti in 12 giornate, secondo peggior dato della Serie A, pesano sulla Fiorentina in ritiro dopo il 3-0 di Monza. Da quando è subentrato a Grosso alla quarta giornata, Vanoli ha avuto raramente la difesa al completo. All’affaticamento di Dragusin sono seguiti gli infortuni di Ranieri contro il Genoa, di Pongracic contro l’Inter e di Viery a Monza. Quest’ultimo potrebbe rientrare soltanto nel 2027.

A Udine le scelte al centro sono obbligate. Dragusin farà coppia con Ranieri e sulla destra ci sarà ancora Jiménez, sempre titolare con Vanoli. Al centrale romeno toccherà coprire le avanzate dello spagnolo su una fascia che il Monza ha saputo sfruttare. In caso di necessità può adattarsi Valdepeñas, già utilizzato al centro a San Siro, dove ha commesso su Thuram il fallo del rigore decisivo.

A sinistra potrebbe essere confermato João Mário, che garantisce esperienza, qualità nel palleggio e spinta. Il rientro in gruppo di Fabiano Parisi, fermo dalla scorsa stagione, si avvicina. In panchina dovrebbe tornare Dennis Beldenti, centrale classe 2010 che ha già fatto parte del gruppo della prima squadra contro Atalanta e Juventus.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport