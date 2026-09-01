Gazzetta: "Beto nuovo centravanti della Fiorentina. Erediterà la 9 di Kean?"

L'attaccante è atterrato ieri pomeriggio a Peretola

Beto è il nuovo centravanti della Fiorentina, chiamato a sostituire Moise Kean, che ieri ha sostenuto le visite mediche con il Como. Il portoghese parte però da una base diversa: nell'ultima annata ha realizzato dieci reti tra campionato ed EFL Cup, e in carriera è quasi sempre andato in doppia cifra, a differenza del giocatore italiano, che arrivò a Firenze nel 2024 reduce da una stagione priva di reti segnate. La pista Zirkzee si è arenata per le difficoltà nella trattativa con il Manchester United, e così il ds Fabio Paratici ha virato con decisione sul calciatore dei Toffees, presentando venerdì scorso l'offerta ufficiale poi accettata dall'Everton. Operazione da 18 milioni a titolo definitivo, con accordo fino al 2030.

L'attaccante è atterrato ieri pomeriggio a Peretola con un volo privato ed è stato sottoposto subito alle visite mediche: proprio la chiusura di questa operazione ha sbloccato la partenza di Kean verso il Como. Entro venerdì Beto dovrà scegliere il numero di maglia, con la possibilità di ereditare la 9 lasciata libera da Moise. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.