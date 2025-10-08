Gazzetta: "A San Siro Nicolussi Caviglia in marcatura su Modric. Pongracic a seguire Pulisic"

I dieci giocatori nelle varie nazionali etre (Sohm, Fazzini e Dodo) in fase di recupero da infortuni non permettono al tecnico di provare fin da subito schemi e meccanismi. Quando tutti saranno rientr...

I dieci giocatori nelle varie nazionali etre (Sohm, Fazzini e Dodo) in fase di recupero da infortuni non permettono al tecnico di provare fin da subito schemi e meccanismi. Quando tutti saranno rientrati, comincerà a fare sul serio ma alcune mosse possono essere già nei suoi pensieri: la prima può essere Nicolussi Caviglia (ora con l’Italia) su Modric, in un vero lavoro da vertice basso. Un po’ come ha fatto il Napoli al Franchi con Lobotka su Fagioli. E se Pioli volesse rispolverare l’ex Juventus a San Siro dopo due panchine per 90’ in Serie A (Roma e Pisa) e 28’ con il Como da subentrante potrebbe essere più libero come mezzala, con

Nicolussi “sacrificato” su Modric. Pioli può lavorare fin da subito con Fagioli così come con Fazzini e Mandragora. L ’altra questione sarà bloccare Pulisic e la scelta ricadrà su Marì o Pongracic che sembra più abituato a compiti di questo tipo.

Con un attacco imprevedibile come quello rossonero non si può escludere a priori una difesa a quattro, più bloccata, come contro il Como. Sulle corsie sarà lotta uomo su uomo e in particolare Gosens contro Saelemaekers perché la catena di destra è molto usata dal Milan e il belga fa bene entrambe le fasi. Per questo servirà il vero Gosens. L’uomo in più sarà poi come sempre Moise Kean, con la speranza nel frattempo che l’Islanda rigeneri Gudmundsson. Lo scrive la Gazzetta dello Sport