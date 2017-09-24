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Gasperini: "La Fiorentina è una squadra giovane che sta crescendo. Cerchiamo di attaccare Chiesa..."

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium a pochi istanti dalla sfida con la Fiorentina: "Ilicic-Kurtic alle spalle di Gomez? Sono scelte dettate dall...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 20:20
Gasperini: "La Fiorentina è una squadra giovane che sta crescendo. Cerchiamo di attaccare Chiesa..." - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium a pochi istanti dalla sfida con la Fiorentina: "Ilicic-Kurtic alle spalle di Gomez? Sono scelte dettate dalle numerose gare che stiamo giocando, Petagna e Cornelius non sono al meglio. Spinazzola è al rientro, sta bene. Gomez? Può ancora migliorare, ma se resta a questi livelli mi va bene. La Fiorentina è una squadra giovane, stanno crescendo, la sfida di stasera è un test importante per entrambe le squadre. Chiesa? Cerchiamo di attaccarlo, se riusciamo a farlo difendere è sicuramente meglio per noi. La Fiorentina ha cambiato molto nell'undici titolare, noi nella rosa: siamo alla ricerca dell'identità giusta, questo come detto è un buon test in vista delle prossime sfide".

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