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Gasperini guardingo: "La Fiorentina viene da una serie di risultati positivi ed è una squadra di assoluto valore"

Le parole di Gasperini in conferenza stampa prima del monday night in programma contro la Fiorentina in un match importante per la Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2026 16:41
Gasperini guardingo: "La Fiorentina viene da una serie di risultati positivi ed è una squadra di assoluto valore" -
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Gianpiero Gasperini ha parlato del suo futuro nela conferenza stampa di vigilia della sfida con la Fiorentina.
Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della Roma riprese da Sky Sport:
"Giustamente si comincerà a parlare del futuro, ma non credo che sia questo il momento per farlo, non per sviare ma perché siamo dentro la stagione"

"In questo momento ci sono 2 binari: uno che è quello della stagione attuale che è viva, molto attiva. Giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, che è una squadra che viene da una serie di risultati utili consecutivi ed è una squadra di assoluto valore nonostante le difficoltà avute", ha continuato Gasperini.
"C'è massima concentrazione su questa partita perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro alla lotta Champions. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, in questo senso cerchiamo di andare avanti così in queste 4 partite"

Sui recuperati:
"Koné e Dybala sono a disposizione. La presenza di Corbin Friedkin è un segnale che la proprietà si sta muovendo sul futuro."

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