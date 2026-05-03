Gasperini guardingo: "La Fiorentina viene da una serie di risultati positivi ed è una squadra di assoluto valore"

Le parole di Gasperini in conferenza stampa prima del monday night in programma contro la Fiorentina in un match importante per la Roma

Gianpiero Gasperini ha parlato del suo futuro nela conferenza stampa di vigilia della sfida con la Fiorentina.

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della Roma riprese da Sky Sport:

"Giustamente si comincerà a parlare del futuro, ma non credo che sia questo il momento per farlo, non per sviare ma perché siamo dentro la stagione"

"In questo momento ci sono 2 binari: uno che è quello della stagione attuale che è viva, molto attiva. Giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, che è una squadra che viene da una serie di risultati utili consecutivi ed è una squadra di assoluto valore nonostante le difficoltà avute", ha continuato Gasperini.

"C'è massima concentrazione su questa partita perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro alla lotta Champions. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, in questo senso cerchiamo di andare avanti così in queste 4 partite"



Sui recuperati:

"Koné e Dybala sono a disposizione. La presenza di Corbin Friedkin è un segnale che la proprietà si sta muovendo sul futuro."