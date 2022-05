Gasperini furioso: “Io forse sono da Medioevo perchè ho dei valori, perchè penso alla malafede”

E’ un Gian Piero Gasperini furioso quello presentatosi ai microfoni di Sky al termine del pari interno contro la Salernitana. Queste le parole del mister dell’Atalanta: “Quello che abbiamo subito noi è molto pesante, io forse sono da Medioevo perché c’erano dei valori e c’è chi dice che pensare alla malafede è da Medioevo. Non potevamo giocarci lo scudetto ma siamo stati notevolmente penalizzati. Una serata come stasera dipende solo da noi, ma ci sono anche squadre che nel ritorno hanno cambiato marcia. Vedere la Salernitana o chi è a metà classifica ora fa pensare, se iniziassimo il campionato ora non so se saremmo lì in alto”.

A Dazn: “È una riflessione normale, che si fa. Io lavoro per l’Atalanta e se si ripartirà, come spero, sarò con un rinnovato entusiasmo. Ma queste decisioni non le prendiamo noi allenatori. Speriamo di non perdere altre partite o mi cacciano anche. Conta sempre dopo, il passato, lo sai benissimo… Ho messo la maschera, oggi non ero così tranquillo”.

Il suo ciclo non è finito? “Bisogna anche capire. Se l’Atalanta deve vincere, come ci è stato chiesto anche quest’anno. Ora è cambiata proprietà e succedono cose straordinarie. La cosa più probabile da vincere è la Coppa Italia. Difficile lo Scudetto, la Champions o l’Europa League. Noi abbiamo ottenuto i migliori successi, all’estero siamo conosciuti. Io farei la firma per continuare ad avere risultati così. Non c’è limite al meglio, non c’è limite al peggio. Oggi siamo settimi? Siamo ancora lì a giocarci qualcosa. Il secondo anno era una cosa straordinaria. Adesso bisogna riflettere”. Lo riporta TMW

LA DENUNCIA DI SCONCERTI