Gasperini duro: "Fischi giusti dei tifosi per il teatrino imbarazzante di questa settimana nella Roma"

Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo Roma-Atalanta ed è tornato sulla rottura con Ranieri

Dopo il pareggio in casa contro l'Atalanta, l'obiettivo Champions per la Roma è quasi svanito. Le parole di Gasperini a Dazn dopo la partita

Che sensazione sta provando dopo questa serata? C’era la possibilità di restare in scia alla Juventus. Alla fine?

“Soddisfazione per una bella partita contro una squadra forte. Siamo 4 punti avanti a una squadra che ha giocato la Champions. Speravamo di vincere ma le partite sono molto equilibrato. Comincia a fare caldo e si vede il traguardo e crea pressione. Non dobbiamo essere delusi per un pari contro un’ottima squadra. Abbiamo avuto più occasioni ma siamo stati poco fortunati e con un grande Carnesecchi”

Come ha vissuto questa partita all’Olimpico. Che sensazioni?

“Il pubblico è stato straordinario come sempre. Più di 60mila e questo è poco ripetibile da altre parti. Giustamente ha fatto quegli striscioni di grande maturità. Il pubblico è vicino alla squadra che ha dato anche qualcosa in più. Sono due belle componenti (ride, ndr).”

A fine partita fischi, come vanno letti? Più una delusione per l’obiettivo più difficile?

“L’obiettivo Champions, è molto più difficile anche per altri. Penso che i fischi siano per questa bruttissima settimana e sono giustificatissimi. Il pubblico che va allo stadio non merita questo teatrino. Mi dispiace essere coinvolto ma posso solo cercare di creare meno danno possibile con il silenzio”