Gasperini: "A Firenze si può perdere, faccio fatica a vedere questo crollo. Si sta esagerando"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare del ko della scorsa settimana al Franchi contro la Fiorentina...

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare del ko della scorsa settimana al Franchi contro la Fiorentina: "A Firenze si può perdere, io faccio fatica a vedere questo crollo, siamo arrivato da due partite in cui avevamo vinto con la Juventus e giocato bene contro l'Inter. Mi sembra che si stia esagerando su queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d'accordo su ciò che viene descritto. Ci sono otto partite da giocare, non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva, questa descrizione che viene fatta non mi trova d'accordo, penso non sia nemmeno veritiera per ciò che si vede anche allo stadio. Io distinguo i tifosi dall'aspetto mediatico. I tifosi hanno sempre avuto grande entusiasmo, hanno sempre riempito lo stadio. Per dna i tifosi dell'Atalanta sono molto tosti, molto combattivi per cercare di raggiungere gli obiettivi. In tutta la stagione si è creata un'aspettativa, resta da capire se quella sia la normalità o una cosa straordinaria".