Galli: "Vanoli, lasciamo Gudmundsson libero. Solo così può farci divertire, giocando senza troppe regole"

L'ex calciatore e allenatore Giovanni Galli ai microfoni di Lady Radio parla della situazione viola. Ecco cosa dice:"Nel pre partita io avevo detto che avrei voluto uno 0-0, perchè avrebbe dato certez...

L'ex calciatore e allenatore Giovanni Galli ai microfoni di Lady Radio parla della situazione viola. Ecco cosa dice:

"Nel pre partita io avevo detto che avrei voluto uno 0-0, perchè avrebbe dato certezze sulla difesa e perchè sarebbe stato importante prendere un punto in una partita così difficile; quando si è preso gol mi è crollato un pò il castello perchè, al di là della traversa di Kean, vedevo una squadra con il freno a mano tirato, ma in realtà esattamente come la Juvbentus. C'è stato però un secondo tempo incoraggiante, in cui abbiamo lasciato alle spalle un pò di pesantezza generale derivante da tutte le cose successe in questi mesi, comunque abbiamo giocato meglio ed è da quì che dobbiamo ripartire, ora si può lavorare bene.

Domenica vai ad affrontare una squadra che sì, ha più punti di te, ma a livello mentale è messa allo stesso modo, hanno perso diverse partite in casa, hanno cambiato allenatore ed è arrivato Palladino, che sicuramente vorrà riprendersi una bella rivincita, ma noi dobbiamo guardare il nostro lavoro che ci deve dare autostima e sicurezza; poi l'avversario che avrai di fronte ti vuole naturalmente battere, ma se tu hai delle certezze entri in campo più forte mentalmente e questo ti permette di essere più competitivo. De Gea sembra non abbia visto partire il pallone, sembrava che lui si spostasse per cercare di vedere la palla, probabilmente è partito in ritardo per questo, anche perchè la parata l'ha fatta all'indietro; poi è stato bravo in un altro paio di circostanze, però quest'anno in alcuni frangenti fa vedere di cosa sia capace, in altri, guardiamo Genova, certi gol li ha lui sulla coscienza.

Nei momenti di euforia la Conference la giochi con le ciabatte, oggi ti trovi in una situazione di emergenza e difficoltà, vediamo il messaggio che vorrà mandare Vanoli: insisto su dei giocatori perchè voglio continuare la crescita e far capiure a quesi che tipo di calcio voglio, o apro le porte anche agli altri dandogli un'opportunità. C'è da capire quanto interessi la Conference in confronto al campionato, queste competizioni ti portano via energie anche quando sei in una buona posizione in classifica; diciamo che la Conference è un pò un ostacolo soprattutto ora e Vanoli la può usare o per migliorare gli 11 o per mettere dentro i ragazzi che devono fare minutaggio.

La Conference in questo momento, come sarà anche la coppa Italia, serve per valorizzare i giocatori e per dare l'opportunità di farsi vedere dall'allenatore sia agonisticamente che tecnicamente. Martinelli è un ragazzo che ancora deve far capire quale sia il suo livello, dato che gioca pochissimo, dobbiamo valutare anche lui perchè può succedere anche al portiere di dover essere sostituito, e l'alternativa deve essere bravo quanto il titolare. Quando Martinelli è stato chiamato in causa ha fatto vedere cose interessanti, ma sporadiche.

Kouadio mi è piaciuto molto sabato, è entrato senza timori, ha preso iniziative e sbagliato un paio di passaggi, ma questo ci sta. I giovani possono essere soltanto una risorsa, guardiamo anche Fortini come sta giocando, a me piace molto, ragazzo centrato mentalmente, ha forza nella corsa... sono questi ragazzi che ti mandano dei messaggi di spensieratezza ed entusiasmo, anche lo stesso Parisi dà vivacità. Questa è una squadra spenta, e questi giocatori giovani la accendono, le danno brillantezza. Se posso mandare un messaggio a Vanoli: Gudmundsson non può essere imprigionato. Ancora io non vedo questo ragazzo libero, dove possa esprimersi, lasciarlo libero in un contesto organizzato, deve farci divertire in campo perchè lui può farlo ma ha bisogno di avere la testa vuota".