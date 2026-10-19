Galli tuona: "Basta alibi, da quando esiste il Viola Park è tutto un piangere. Manca l'organizzazione"

Il commento di Giovanni Galli dopo la sconfitta contro il Como

A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli: "Non sappiamo come è stata e per cosa è stata costruita questa Fiorentina. Dipende da questo, poi scegli i giocatori. Oulai? Se sento l'allenatore dire che deve imparare la tecnica del calcio italiano due domande me le faccio. Non posso dire altro, non lo vedo tutti i giorni”.

“Il fallo c'era sul primo gol del Como, ma non serve analizzare gli arbitri e il loro operato. Basta parlare dell'età media della Fiorentina, basta con questi alibi. Diamo un'organizzazione vera a questa squadra e poi vediamo".

"Da quando c'è il Viola Park è tutto un piangere. È tutto chiuso, nessuno vede e sente niente. Né noi, né loro. Dovrebbe essere più aperto. La realtà deve entrare dentro il centro sportivo. Ieri si poteva anche vincere, era una partita aperta, ma dopo il 3-1 di Douvikas ci siamo spenti e sgonfiati. I miglioramenti si sono visti, ma serve un ardore vero a questa Fiorentina".