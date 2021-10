Galli: “Se Vlahovic continua così farà 0 gol. Marcare Callejon è uno scherzo, Amrabat non è un regista”

Il dirigente ed ex portiere viola Giovanni Galli, ha analizzato la sconfitta di Venezia, mettendo in evidenza le lacune della Fiorentina a Lady Radio:

“Giocando in questo modo Vlahovic farà zero goal da qui alla fine. Ha fatto una partita sufficiente, non mi sento di imputargli niente dal punto di vista dell’impegno. Gli esterni devono giocare sulla linea laterale e servirlo di piu’. Sottil almeno ha fatto due/tre accelerazioni importanti nel primo tempo, anche se può migliorare. Mentre marcare Callejon è ormai diventato uno scherzo. Amrabat invece non fa mai passaggi in avanti, non è il giocatore che può rivestire il ruolo di regista”.

