Galli: "La Fiorentina ha sbagliato l'approccio psicologico, non c'è stata la cattiveria di Vanoli"

Il noto dirigente ed ex portiere ha parlato di Fiorentina

Sulla sconfitta della Fiorentina sul campo del Genoa si è espresso anche l'ex portiere e opinionista Giovanni Galli, che ha analizzato l'atteggiamento dei viola, le criticità tattiche della sfida e le prospettive di ripresa sotto la guida di Vanoli.

"Sorpreso dal primo tempo, ma nel secondo c'è stata una scossa"

Galli ha messo subito in evidenza le difficoltà riscontrate nei primi minuti di gioco e l'incapacità di reagire subito al ritmo degli avversari:

"Mi ha meravigliato l'atteggiamento con cui la Fiorentina è scesa in campo nella prima frazione. Al rientro da una sosta così prolungata può capitare di sbagliare l'approccio psicologico a una gara. Il Genoa spingeva a ritmi altissimi: pur avendo visto un cambio di passo nella ripresa, era quasi impossibile rimediare a un primo tempo del genere."

"Squadra schiacciata, ma guardo il bicchiere mezzo pieno"

Nonostante la prestazione negativa, l'ex estremo difensore prova a mantenere un approccio positivo per il proseguimento del campionato:

"Nei primi quarantacinque minuti i viola erano visibilmente in affanno, chiusi nella propria metà campo e privi di linee di passaggio per ripartire. È inevitabile che si finisca sotto accusa per un avvio simile, tuttavia preferisco essere ottimista e concentrarmi sui segnali positivi della ripresa."

"Preparazione insufficiente: Genoa più affamato e meglio disposto"

L'analisi si è poi spostata sulla lettura tattica del match e sulle motivazioni con cui le due squadre si sono presentate in campo:

"Non bisogna fermarsi al semplice numero di reti incassate, ma valutare le dinamiche con cui scaturiscono. Nella sfida di Marassi è mancata un'attenta preparazione dello svolgimento di gara e della lettura delle singole fasi. I rossoblù hanno preparato l'incontro in modo migliore, spinti anche da una pressione ambientale fortissima: in caso di esito negativo, la tifoseria di casa sarebbe stata pronta a contestarli apertamente."

Il ruolo di Vanoli e il passo indietro in classifica

In conclusione, Galli ha chiamato in causa il tecnico viola e il percorso di crescita della squadra:

"Vanoli è stato un trascinatore da calciatore e ha accumulato grande esperienza lavorando a lungo al fianco di Conte: sono curioso di vedere come saprà toccare le corde giuste nello spogliatoio e restituire carica ai suoi."