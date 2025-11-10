Galli: "De Gea para il rigore ma ha pesanti responsabilità sui gol subiti. Pecca sulle traiettorie alte"

L'ex calciatore e ds Giovanni Galli parla ai microfoni di Lady Radio dopo il 2-2 di Genoa-Fiorentina. Ecco cosa dice:"De Gea ieri non mi è sembrato preciso negli interventi, al di là del rigore parato...

L'ex calciatore e ds Giovanni Galli parla ai microfoni di Lady Radio dopo il 2-2 di Genoa-Fiorentina. Ecco cosa dice:

"De Gea ieri non mi è sembrato preciso negli interventi, al di là del rigore parato che modifica un pò la valutazione, però penso che sulle due circostanze abbia delle responsabilità: la prima sul calcio di punizione da 40 metri, un portiere della sua statura doveva stare sul limite dell'area piccola, avrebbe destabilizzato chi calcia la punizione, se stai ad un metro dalla linea dai possibilità, sul secondo gol è stato molle sull'andare sulla palla, non l'ha proprio presa, poi è anche stato bravo Colombo ma è stata una conseguenza di un'azione non conclusa del portiere che poteva lanciarla via con un pugno o bloccarla.

De Gea è un grande portiere, fortissimo tra i pali, sull'1vs1, sulla reattività, ma il suo tallone d'Achille è la lettura sulle palle alte, pecca un pò su queste traiettorie... poi c'è stata la parata su Masini ma non l'ho trovata impossibile. Non si sta discutendo il valore del portiere, assolutamente, ma si sta facendo l'analisi della partita, non è stato preciso ma comunque questi episodi possono succedere, il rammarico rimane che era una partita importante e potevi portarla a casa.

La squadra mi è sembrata più vigorosa rispetto alle altre partite, Sohm mi sembra stia crescendo, ha fatto anche assist, pare che qualcuno si stia riprendendo ma conta molto il morale in queste situazioni, eri partito con l'idea di fare un certo tipo di campionato che adesso, guardando la classifica purtroppo, devi resettare e cambiare progetto in corso d'opera per fare un campionato completamente diverso. Le lacune sono palesemente difensive, non ci sono marcature in area di rigore attente e precise. In queste situazioni si deve ripartire dalle cose semplici, dare un obbiettivo ogni settimana, come squadra, e via via raggiungerli, senza sovrapporli.

Anche Piccoli ha fatto un grande lavoro, ha recuperato palla a centro campo e ha iniziato e completato l'azione, sull'altro mancato gol Leali ha fatto una grande parata, il ragazzo si sta inserendo. La squadra ha dato un segnale positivo".