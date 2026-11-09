Galli boccia De Gea: "Non è padrone dell'area piccola, non sa leggere la traiettoria dei palloni"

Giovanni Galli critica la prestazione di De Gea

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina ha commentato a Lady Radio il pareggio contro la Juventus.

“De Gea? Non è mai stato padrone dell'area piccola, non è nelle sue corde. Non sa leggere la traiettoria dei palloni e anche ieri è successo questo. È saltato dietro a quattro giocatori. Cosa possono fare gli allenatori se poi i portieri fanno questi errori?”.

“Pellegrino è un giocatore che non puoi criticare perché lo trovi sempre in campo e dà il 100%, ma secondo me lì davanti serve altro. A volte è da solo e poi non arriva nessun cross. A livello di impostazione ha grandi limiti. Njie? Ha fatto gol, ma poi una partita normale. Mi aspetto tanto da lui".