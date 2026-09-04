Galli: "Aspetto caratteriale da non sottovalutare: servono leader, De Gea ha l'esperienza giusta"

Riccardo Galli ha parlato dell'aspetto caratteriale carente nella squadra viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli, ha parlato di Fiorentina soffermandosi particolarmente sugli aspetti caratteriali e di leadership a suo avviso mancanti nella rosa attuale della Fiorentina. Queste sono state le sue parole:

"Mi preoccupa maggiormente l’aspetto caratteriale rispetto all’aspetto tecnico, perché la Fiorentina ora deve crescere anche sotto questo aspetto. Deve cercare uno o due leader, deve identificare caratterialmente chi sono i giocatori capaci di mettersi tutto sulle spalle anche nei momenti negativi, perché ci sono già stati momenti negativi. Ma hanno coinciso con la fine del mercato e con il centenario e quindi è stato questo mix che, bene o male, fortunatamente, anche nelle due sconfitte, ti ha lasciato una traccia, ma non così netta come invece potrebbe succedere in futuro. Serviva, io credo, un giocatore come Torreira. Mi viene in mente lui quando parliamo di personalità e di regia, intesa proprio come carattere in mezzo al campo".

Ha poi parlato anche dei singoli, soffermandosi su Mastantuono e il capitano David De Gea:

"Un giocatore come Mastantuono arriva da una scuola dove devi avere già una maturità sportiva, agonistica importante. Quindi, in qualche modo, devi già avere delle tracce di leadership. È un giocatore sul quale da subito è stata appoggiata una pressione importantissima e lui la sta reggendo, perché è consapevole di avere le qualità che, se messe sul campo, riescono a fare la differenza in modo essenziale. Sperò dunque che sia il futuro della Fiorentina da oggi a chissà quando, ma i contratti dicono anche un’altra cosa".

"Se c’è qualcosa, qualcuno per cui la sveglia forse è suonata un po’ in ritardo, quello è De Gea. Ma la Fiorentina non è senza portiere, anzi. Credo che De Gea possa essere uno che porta quell’esperienza che serve in questo gruppo, esperienza che rischia di mancare. Ha cominciato con questa zoppicata, però no, no, di sicuro la Fiorentina senza portiere non è".