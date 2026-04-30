Galbiati: “Vanoli merita, ma Firenze è divisa. Viola park fuorviante: non è la soluzione ai problemi"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Galbiati ha analizzato il momento della Fiorentina, tra campo e società.

“Magari con meno pressione la Fiorentina può fare risultato all’Olimpico. Vanoli è stato bravo a individuare la coppia giusta di centrali difensivi, poi De Gea ha dato un contributo fondamentale per rimettere in piedi la squadra. Per quello che ha fatto, Vanoli meriterebbe di essere confermato, ma alla prima serie di risultati negativi diventerebbe un problema, perché la piazza è molto spaccata su di lui”.

Poi uno sguardo alla dirigenza:

“In società si è passati da una gestione molto accentrata, quella di Joe Barone, a una situazione quasi opposta. Adesso c’è Paratici, che conosce bene il suo lavoro. Sta portando persone di fiducia, con cui ha già lavorato e di cui conosce le capacità, così da poter intervenire in modo efficace se serve. La struttura deve poggiare su uomini affidabili”.

Infine, una riflessione sul Viola Park:

“È stato in parte fuorviante: si è pensato che bastasse avere un centro sportivo all’avanguardia per risolvere tutto. In realtà è solo un tassello del club, non la soluzione a ogni problema”.