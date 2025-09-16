Galbiati severo: “L’errore di Pongracic neanche da scuola calcio. Pablo Marì l’unico centrale difensivo”

L’ex Fiorentina Galbiati ha detto la sua sulla prestazione viola contro il Napoli, e sugli errori difensivi commessi

L’ex viola Roberto Galbiati ha parlato a RadioFirenzeViola della situazione in casa Fiorentina, soprattutto dopo il k.o contro il Napoli: “Pioli non è completamente colpevole, credo che alla lunga farà vedere la sua mano, nonostante il calendario non aiuti”.

Sulla formazione per la prossima gara: “Contro il Como credo ci sarà qualche sorpresa, mi aspetto Nicolussi Caviglia titolare, mentre Fagioli lo vedo un po’ estraneo e penso che sarà in panchina, come uno tra Mandragora e Sohm”.

Sulla difesa: “Più che Comuzzo, mi aspetto Pongracic fuori, perché ha commesso un errore neanche da scuola calcio, e, secondo me, non è un centrale, mentre Comuzzo è stato ingenuo. Forse l’unico che può giocare nel mezzo è Pablo Marì, perchè gli altri non lo possono fare, nonostante Pioli abbia ci abbia provato con Pongracic”.

Sul possibile passaggio a quattro: “Credo che Pioli voglia continuare a tre per potere giocare con le due punte e ricevere quella spinta dagli esterni che, altrimenti, perderebbe”.

Su una possibile svolta contro Como e Pisa: “Il Como ha giocatori importanti, mentre col Pisa è un derby e sarà difficile, ma credo possano rappresentare la svolta, anche perché le successive sono gare toste”.