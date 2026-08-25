Galbiati: "Sconfitta pesante. Fagioli è stato il peggiore, non lo vedremo mai insieme a Oulai"

Il pensiero di Galbiati dopo la pesante sconfitta contro la Roma

A Toscana TV l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro la Roma: "Spezzo una lancia in favore di Grosso, giocare la prima fuori casa all’Olimpico contro la Roma con 9 calciatori nuovi, non è così semplice. L’allenatore in queste situazioni sceglie spesso di affidarsi alla sicurezza e ha pensato fosse meglio giocare col centrocampo vecchio e la maggior parte dei giocatori dell’anno scorso. La Roma ha fatto una grande partita, è una grande squadra, quando fisicamente non stai come gli altri, che sono anche più forti sul piano tecnico e tattico, si fa difficile”.

“La prestazione ha però lasciato molto a desiderare sotto l’aspetto caratteriale, e i tifosi più che altro guardano a questo. Il terzo gol è emblematico: Lulli, un ragazzino del 2007, ha azzannato la palla vincendo il contrasto con un giocatore esperto come Ranieri, ed è tutta lì la partita della Fiorentina. Fagioli è stato il peggiore in mezzo al campo, non ha visto palla… e Grosso non farà mai giocare insieme lui e Oulai".