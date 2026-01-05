5 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:59

Fuser: “Non parte da favorita la Viola, però il morale vuol dire tantissimo. La Lazio deve preoccuparsi”

Diego Fuser

Fuser su Lazio-Fiorentina: la Viola cerca il rilancio e, secondo il doppio ex, può mettere in difficoltà i biancocelesti se trova fiducia.

Diego Fuser, doppio ex di Fiorentina e Lazio, ha partecipato a Tmw Radio, discutendo della gara Lazio-Fiorentina, queste sono le sue parole: “Ora toccherà la Lazio per la Viola, che sta cercando di venire fuori da una situazione che non gli compete. Con la Cremonese la svolta? Speriamo lo sia. Sembra che quando sei in quelle posizioni non hai mai un po’ di fortuna. Ora oltre a buone prestazioni è arrivata la fortuna, speriamo sia la svolta.

Vanoli ha carisma, speriamo riesca a trasmettere questo alla squadra. Ora c’è la Lazio, che deve preoccuparsi. Non parte da favorita la Viola, però il morale vuol dire tantissimo. Facendo un’altra vittoria ora hanno la fiducia, potrebbe diventare per la Lazio una partita difficile. Cosa manca alla Fiorentina? I giocatori, sono loro che fanno la differenza, non gli allenatori”.

