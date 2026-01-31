Furia Conte: “Troppe partite, ammazzano i calciatori. Me ne vado perché sono troppo incaz**to”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina, queste le sue parole

“Abbiamo perso persino il capitano, c’è poco da dire. Se metti partite su partite, giocatori che devono riposare giocano e poi magari capita il crociato. Ribadisco giocare così tante partite ammazzi sti ragazzi e il calcio. Adesso ci sono delle restrizioni in rosa, ma chi non ha il vivaio che fa? Abbiamo tirato fuori Vergara, poi si mette il limite di età ma per forza di cose le rose devono essere allargate.

Qualcuno dice che ci stiamo lamentando, ma tutto possiamo dire tranne che ci stiamo lamentando. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Abbiamo perso un pezzo da 90. È come un cane che si morde la coda, partecipi a competizioni per soldi ma poi con quei soldi devi prendere giocatori.

Ho messo Matias perché mi dà più garanzie rispetto a Beykema punto e basta. Parliamo del nulla, stiamo cercando di fare il massimo. Fatevi una domanda ma datevi una risposta. Se avessimo questa rosa da inizio campionato dove mettereste questa rosa? In che posizione?

Abbiamo 240 milioni in cassa in attivo e ci hanno bloccato il mercato. I numeri 1 oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo è meglio se me ne vado.”