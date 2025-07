Funaro: “L’arrivo dei 55 milioni grande risultato. Liberate risorse per rendere il Franchi più moderno”

Nuove risorse in arrivo per Firenze: il capoluogo toscano si prepara a ricevere 55 milioni di euro destinati a opere fondamentali per il tessuto urbano e sociale della città. Una notizia che non solo rilancia progetti già in programma, ma permette anche di liberare fondi aggiuntivi da impiegare per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, un tema centrale per amministrazione, tifosi e società viola. Queste le parole del sindaco di Firenze Sara Funaro:

“È un risultato importante per Firenze. Non ho mai smesso di dialogare con il governo e con i ministri, che voglio ringraziare per il percorso fatto e per l’attenzione. I finanziamenti dei Pui, i cosiddetti ‘Piani urbani integrati’ garantiranno lavori di vario tipo, nell’ambito del progetto ‘Firenze – Città dei giovani’, tra cui interventi di edilizia scolastica, la realizzazione di studentati pubblici e la riqualificazione di spazi verdi e piste ciclabili. Tutte opere strategiche per Firenze e per i fiorentini, attraverso le quali realizziamo interventi di rigenerazione urbana che puntano a recuperare, ristrutturare e rifunzionalizzare strutture e aree pubbliche”.

Funaro ha poi aggiunto:

“L’arrivo dei 55 milioni permette di liberare risorse da destinare alla riqualificazione dello stadio per la quale continua la collaborazione e il dialogo con la Fiorentina, con l’interesse comune di avere uno stadio moderno per Firenze, la squadra viola e i tifosi. Tra l’altro martedì prossimo ci incontreremo a Palazzo Vecchio con l’Uefa, la Figc e la Fiorentina per parlare della candidatura di Firenze agli Europei 2032”.