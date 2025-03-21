Funaro: "Cronoprogramma cambiato. Concentrati sulla Fiesole e mezza Maratona, poi il resto"

A margine dell’iniziativa dedicata alla Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie, presso il Campus delle Scienze Sociali, il sindaco di Firenze Sara Funaro, ha parlato cos...

A margine dell’iniziativa dedicata alla Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie, presso il Campus delle Scienze Sociali, il sindaco di Firenze Sara Funaro, ha parlato così, dello stadio della Fiorentina: "Ieri abbiamo raccontato la variante che avevamo studiato con la Prefettura e la Fiorentina. Abbiamo deciso di cambiare il cronoprogramma dei lavori, facendo in modo di proseguire i cantieri con le partite all'interno. Facendo in questo modo ci concentriamo ora solo su una parte, cioè sulla Fiesole e la mezza Maratona, oltre al restauro della Tribuna. Queste opere verranno completate, anche perché una volta terminati questi interventi, si passerà dall'altra parte dello stadio, così i tifosi potranno intanto godersi quell'altra. Per cui la copertura riguarda sia la Fiesole che la mezza Maratona".