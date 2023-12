Frey, consiglia la Fiorentina?: “Meret ha il futuro a Napoli compromesso. Deve andate in un’altra squadra italiana”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina Sebastien Frey, ha parlato così di Alex Meret, portiere del Napoli: “Meret ha grandi qualità e l’anno scorso è stato tra i protagonisti dello scudetto, ma quest’anno non si sta confermando. Personalmente gli darei fiducia, ma il suo futuro nel Napoli lo vedo compromesso perché la piazza non lo sta sostenendo e ritengo che sia troppo criticato. Ha fatto qualche errore, ma secondo me tutti i portieri, anche in Europa, stanno attraversando un momento particolare”.

Credo che sia giusto che a fine stagione le strade tra Meret e il Napoli si dividano. Io penso che Meret debba lavorare con tranquillità e serenità in una piazza che abbia fiducia in lui. E' un ragazzo molto valido che ha già una buona esperienza e ritengo che ci possano essere delle squadre, anche italiane, che possono puntare su di lui. La Lazio è sistemata perché ha un ottimo portiere, mentre la Roma ha Rui Patricio che non convince particolarmente: perché non potrebbe puntare su Meret?".