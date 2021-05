Fratini: “Se Gattuso avesse vinto contro il Verona sarebbe stato diverso. Complimenti a Commisso”

L intermediario di calciomercato, Michele Fratini (ospite giovedì alle ore 21.00 su Passione Fiorentina TV), ha così scritto sul proprio profilo Facebook un commento sul nuovo allenatore della Fiorentina, Gennaro Ivan Gattuso.

“La logica diceva e mi diceva ed avrebbe detto che se il Napoli di Ringhio avesse vinto l’ultima gara contro il Verona lo scenario sarebbe stato diverso. Sono strafelice invece di dover ricredermi perché il bello del calcio è anche questo: puo’ succedere di tutto. Tipo ieri a Sergio Conceicao o qualche anno fa, quando aspettammo invanamente Berbatov, o l’anno scorso Juric. In questa circostanza la società viola in modo particolare il Presidente Rocco Commisso ha dimostrato fermezza e tenacia caratteristica che ha sulle sue corde anche Gennaro Gattuso. Ho apprezzato anche il modo in cui la società perché ha ingaggiato Ringhio in sordina nonostante i Rumors. Una cosa è certa che il nuovo Mister ora ha bisogno di un mosaico ben organizzato in tutti i suoi reparti, gli altri complimenti anche perché in questo specifico caso la Fiorentina ha dimostrato d’essere (forte e solida) togliendo i dubbi di una contesa di alcuni club che l’Europa la vedono tutti gli anni. Bravo Presidente! Brava Fiorentina! Ora siamo tutti pronti per alzare quell’asticella che Firenze sogna e merita! Benvenuto Ringhio! Forza viola”.

Commisso: “Sono molto felice di aver annunciato Gattuso alla viola”