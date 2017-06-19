Foto, striscione eloquente sotto casa Buffon in Toscana: "Graçias Real Madrid"
La foto dello striscione sotto casa Buffon
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 14:53
Non è stato sicuramente un bel risveglio quello di Buffon stamani. Il portiere infatti, ha dovuto assistere sotto casa ad uno striscione affisso da degli anonimi, poca differenza se tifosi o burloni, con su scritto "Graçias Real Madrid" con chiaro riferimento alla finale di Champions League persa dalla Juventus a Cardiff. Ecco la foto: