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Foto, striscione eloquente sotto casa Buffon in Toscana: "Graçias Real Madrid"

La foto dello striscione sotto casa Buffon

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 14:53
Foto, striscione eloquente sotto casa Buffon in Toscana: "Graçias Real Madrid" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Non è stato sicuramente un bel risveglio quello di Buffon stamani. Il portiere infatti, ha dovuto assistere sotto casa ad uno striscione affisso da degli anonimi, poca differenza se tifosi o burloni, con su scritto "Graçias Real Madrid" con chiaro riferimento alla finale di Champions League persa dalla Juventus a Cardiff. Ecco la foto:

Striscione sotto casa Buffon

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