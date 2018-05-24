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FOTO: Sportiello, messaggio di addio su Instagram alla Fiorentina?

Sulle Instagram Stories di Marco Sportiello è apparsa una storia molto particolare. Il portiere ha postato una sua foto in bianco e nero mentre saluta con un grande sorriso e con un bel cuore viola so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 14:36
FOTO: Sportiello, messaggio di addio su Instagram alla Fiorentina? -
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Sulle Instagram Stories di Marco Sportiello è apparsa una storia molto particolare. Il portiere ha postato una sua foto in bianco e nero mentre saluta con un grande sorriso e con un bel cuore viola sopra. Si tratta di un messaggio di saluto alla Fiorentina oppure è soltanto l'ennesima dimostrazione di affetto verso Firenze?ù

FOTO: Sportiello, messaggio di addio su Instagram alla Fiorentina?

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