(FOTO): prima di Fiorentina-Frosinone prendi gratuitamente “I’Tifoso Viola”
In occasione della gara interna contro il Frosinone, verrà distribuito gratuitamente nei pressi dello stadio, come di consueto: “I’Tifoso Viola”. Tanti gli articoli ed approfondimenti pre partita. Qui...
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 10:22
In occasione della gara interna contro il Frosinone, verrà distribuito gratuitamente nei pressi dello stadio, come di consueto: “I’Tifoso Viola”. Tanti gli articoli ed approfondimenti pre partita. Qui l’anteprima delle dichiarazioni di Luciano Dati, storico massaggiatore della Fiorentina...