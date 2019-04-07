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(FOTO): prima di Fiorentina-Frosinone prendi gratuitamente “I’Tifoso Viola”

In occasione della gara interna contro il Frosinone, verrà distribuito gratuitamente nei pressi dello stadio, come di consueto: “I’Tifoso Viola”. Tanti gli articoli ed approfondimenti pre partita. Qui...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 10:22
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In occasione della gara interna contro il Frosinone, verrà distribuito gratuitamente nei pressi dello stadio, come di consueto: “I’Tifoso Viola”. Tanti gli articoli ed approfondimenti pre partita. Qui l’anteprima delle dichiarazioni di Luciano Dati, storico massaggiatore della Fiorentina...

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