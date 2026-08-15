(FOTO) Pellegrino scalda i motori: le immagini del primo allenamento con la Fiorentina

Ultimo arrivato della sessione di mercato, ha svolto oggi la prima seduta con i nuovi compagni

La Fiorentina è già tornata al lavoro dopo la vittoria per 4-1 contro il Benevento nella sfida di Coppa Italia disputata ieri sera al Franchi. La squadra di Fabio Grosso ha ripreso oggi gli allenamenti in vista dei prossimi impegni e tra le immagini della seduta c’è anche una presenza particolarmente attesa. Si tratta di Mateo Pellegrino, ultimo acquisto del mercato viola, che ha svolto il suo primo allenamento con la maglia della Fiorentina.

L’attaccante argentino non era stato convocato per la gara di ieri sera, arrivando a Firenze soltanto nelle ultime ore dopo la chiusura dell’operazione. Oggi, invece, Pellegrino ha potuto finalmente muovere i primi passi sul campo insieme ai suoi nuovi compagni e iniziare a conoscere da vicino le metodologie di lavoro di Fabio Grosso.