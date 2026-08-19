(FOTO) Parisi è tornato a correre: procede il suo recupero. A dicembre possibile rientro in campo

Il terzino viola è tornato ad allenarsi individualmente sul campo

Il ritorno di Fabiano Parisi si avvicina. Dopo il grave infortunio al legamento crociato, il terzino della Fiorentina ha compiuto un altro passo importante nel lungo percorso di recupero. A documentarlo è stata la stessa società viola, che nelle scorse ore ha pubblicato sui propri canali social un carosello di immagini che mostra Parisi nuovamente sul terreno di gioco, impegnato in una sessione di allenamento individuale.