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(FOTO): gli arbitri cambiano sponsor tecnico. Ecco le nuove divise firmate Legea

A partire dalla prossima stagione ogni arbitro, dalla Serie A a i dilettanti indosserà la nuova divisa firmata Legea anziché Diadora come di consueto. Queste le immagini fornite da “arbitri.com”:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 21:04
(FOTO): gli arbitri cambiano sponsor tecnico. Ecco le nuove divise firmate Legea -
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A partire dalla prossima stagione ogni arbitro, dalla Serie A a i dilettanti indosserà la nuova divisa firmata Legea anziché Diadora come di consueto. Queste le immagini fornite da “arbitri.com”:

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