(FOTO): gli arbitri cambiano sponsor tecnico. Ecco le nuove divise firmate Legea
A partire dalla prossima stagione ogni arbitro, dalla Serie A a i dilettanti indosserà la nuova divisa firmata Legea anziché Diadora come di consueto. Queste le immagini fornite da “arbitri.com”:
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 21:04
A partire dalla prossima stagione ogni arbitro, dalla Serie A a i dilettanti indosserà la nuova divisa firmata Legea anziché Diadora come di consueto. Queste le immagini fornite da “arbitri.com”: