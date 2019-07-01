(FOTO): Firenze omaggia Mario Mazzoni. Domani ore 18.00 alla “Biblioteca Nova”. Ecco le info
Con molto piacere informiamo i nostri lettori che domani presso la Biblioteca Nova alle ore 18:00 Di Via Chiusi 4/3 a Firenze, andrà di scena l’omaggio al grande e compianto Mario Mazzoni a cura del M...
A cura di Gabriele Caldieron
01 luglio 2019 23:03
Con molto piacere informiamo i nostri lettori che domani presso la Biblioteca Nova alle ore 18:00 Di Via Chiusi 4/3 a Firenze, andrà di scena l’omaggio al grande e compianto Mario Mazzoni a cura del Museo Fiorentina e Glorie Viola. Ingresso libero. Questo il volantino: