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(FOTO): Firenze omaggia Mario Mazzoni. Domani ore 18.00 alla “Biblioteca Nova”. Ecco le info

Con molto piacere informiamo i nostri lettori che domani presso la Biblioteca Nova alle ore 18:00 Di Via Chiusi 4/3 a Firenze, andrà di scena l’omaggio al grande e compianto Mario Mazzoni a cura del M...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
01 luglio 2019 23:03
(FOTO): Firenze omaggia Mario Mazzoni. Domani ore 18.00 alla “Biblioteca Nova”. Ecco le info -
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Con molto piacere informiamo i nostri lettori che domani presso la Biblioteca Nova alle ore 18:00 Di Via Chiusi 4/3 a Firenze, andrà di scena l’omaggio al grande e compianto Mario Mazzoni a cura del Museo Fiorentina e Glorie Viola. Ingresso libero. Questo il volantino:

(FOTO): Firenze omaggia Mario Mazzoni. Domani ore 18.00 alla “Biblioteca Nova”. Ecco le info

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