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(FOTO) Colpo non solo in campo, con Ceccherini arriva anche la super sexy Carola

Il nuovo difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha una splendida ragazza di nome  Carola Neri. Il colpo dunque non è solo sul campo ma bensì anche sulle tribune, con i fortunati tifosi che si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 11:49
(FOTO) Colpo non solo in campo, con Ceccherini arriva anche la super sexy Carola -
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Il nuovo difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha una splendida ragazza di nome  Carola Neri. Il colpo dunque non è solo sul campo ma bensì anche sulle tribune, con i fortunati tifosi che si siederanno in tribuna vicino a questa bellissima ragazza.

Ecco alcune foto proveniente dal suo pubblico profilo instagram:

(FOTO) Colpo non solo in campo, con Ceccherini arriva anche la super sexy Carola
(FOTO) Colpo non solo in campo, con Ceccherini arriva anche la super sexy Carola

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