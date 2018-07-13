(FOTO) Colpo non solo in campo, con Ceccherini arriva anche la super sexy Carola
Il nuovo difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha una splendida ragazza di nome Carola Neri. Il colpo dunque non è solo sul campo ma bensì anche sulle tribune, con i fortunati tifosi che si...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 11:49
Il nuovo difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha una splendida ragazza di nome Carola Neri. Il colpo dunque non è solo sul campo ma bensì anche sulle tribune, con i fortunati tifosi che si siederanno in tribuna vicino a questa bellissima ragazza.
Ecco alcune foto proveniente dal suo pubblico profilo instagram: