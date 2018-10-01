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(FOTO) Chiesa insultato sui social dagli atalantini: "Campione di tuffi, non è un uomo vero"

Federico Chiesa è stato preso di mira sui social dai tifosi dell'Atalanta dopo il contestato rigore che gli è stato assegnato ieri. I tifosi della Dea lo hanno accusato di essere una cascatore e un uo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 11:00
(FOTO) Chiesa insultato sui social dagli atalantini: "Campione di tuffi, non è un uomo vero" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Federico Chiesa è stato preso di mira sui social dai tifosi dell'Atalanta dopo il contestato rigore che gli è stato assegnato ieri. I tifosi della Dea lo hanno accusato di essere una cascatore e un uomo di scarso valore etico.

Questi i commenti più rilevanti sul web:

(FOTO) Chiesa insultato sui social dagli atalantini: "Campione di tuffi, non è un uomo vero"
(FOTO) Chiesa insultato sui social dagli atalantini: "Campione di tuffi, non è un uomo vero"
(FOTO) Chiesa insultato sui social dagli atalantini: "Campione di tuffi, non è un uomo vero"

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