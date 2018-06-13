(FOTO): arriva la seconda maglia del Liverpool, ma in città colorano i bidoni della spazzatura: il viola non piace

Avvenimenti curiosi in quel di Liverpool: la New Balance sponsor tecnico della società inglese ha lanciato la seconda maglia per i reds con un colore inedito molto a cuore a Firenze: il viola ma in ci...

Avvenimenti curiosi in quel di Liverpool: la New Balance sponsor tecnico della società inglese ha lanciato la seconda maglia per i reds con un colore inedito molto a cuore a Firenze: il viola ma in città il colore non spopola e anzi, viene boicottato con bidoni dell'immondizia esposti nei quartieri color viola. Per i tifosi della Kop un vero e proprio "pugno in un occhio" la scelta.