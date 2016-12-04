FORMAZIONE FIORENTINA: BABA TITOLARE, C'È ILICIC, SPAZIO A TELLO. CENTROCAMPO...
Di seguito la formazione ufficiale scelta da Paulo Sousa per sfidare il Palermo:FIORENTINA (3-4-1-2): Tatarusanu; Salcedo, Astori, Tomovic; Tello, Vecino, Borja Valero, Bernardeschi; Ilicic; Kalinic,...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2016 19:26
Di seguito la formazione ufficiale scelta da Paulo Sousa per sfidare il Palermo:
FIORENTINA (3-4-1-2): Tatarusanu; Salcedo, Astori, Tomovic; Tello, Vecino, Borja Valero, Bernardeschi; Ilicic; Kalinic, Babacar. All.: Paulo Sousa.