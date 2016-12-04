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FORMAZIONE FIORENTINA: BABA TITOLARE, C'È ILICIC, SPAZIO A TELLO. CENTROCAMPO...

Di seguito la formazione ufficiale scelta da Paulo Sousa per sfidare il Palermo:FIORENTINA (3-4-1-2): Tatarusanu; Salcedo, Astori, Tomovic; Tello, Vecino, Borja Valero, Bernardeschi; Ilicic; Kalinic,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2016 19:26
FORMAZIONE FIORENTINA: BABA TITOLARE, C'È ILICIC, SPAZIO A TELLO. CENTROCAMPO... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Foto Fiorenzo Sernacchioli, Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Foto Fiorenzo Sernacchioli, Copyright Labaroviola.com
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Di seguito la formazione ufficiale scelta da Paulo Sousa per sfidare il Palermo:

FIORENTINA (3-4-1-2): Tatarusanu; Salcedo, Astori, Tomovic; Tello, Vecino, Borja Valero, Bernardeschi; Ilicic; Kalinic, Babacar. All.: Paulo Sousa.

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