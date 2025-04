La Fiorentina è di scena a Cagliari per la sfida contro la squadra allenata da Nicola. Partita in programma alle ore 18.30, Palladino deve fare a meno di Kean, volato a Parigi per questioni personali. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens, Beltran, Gudmundsson